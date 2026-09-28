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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    2 комментария
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 11:44 • Новости дня

    Совет ЕС продлил работу гражданских миссий на палестинских территориях

    Совет Евросоюза продлил миссии на палестинских территориях до лета 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Европейского союза принял решение о продлении мандатов двух гражданских миссий на палестинских территориях, в том числе на контрольно-пропускном пункте Рафах, до 30 июня 2027 года.

    Совет Евросоюза постановил продлить работу Миссии ЕС по приграничной помощи на КПП Рафах (EUBAM Rafah) и Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (EUPOL COPPS) на девять месяцев. Соответствующее заявление опубликовано по итогам стратегического пересмотра мандатов на основании писем Палестинской национальной администрации и Израиля, передает РИА «Новости».

    Миссия EUBAM Rafah возобновила работу в январе 2025 года, а в феврале 2026 года была повторно развернута. За это время с ее участием через пропускной пункт прошли более 13 тыс. человек.

    Вторая миссия EUPOL COPPS занимается поддержкой палестинской гражданской полиции и органов юстиции, преимущественно работая на Западном берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    27 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате недавних ударов израильской армии по сектору Газа погибли семь человек, еще 38 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

    «В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.

    С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.

    Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.

    В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.

    Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.

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    25 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    В МИД объяснили цели создания европейской «стены дронов»

    МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз использует инициативы вроде европейской «стены дронов» для оправдания роста военных расходов перед гражданами, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».

    «Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.

    Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.

    Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.

    Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.

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