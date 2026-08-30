Tекст: Елизавета Шишкова

«Еэсовско-натовское руководство взяло курс на форсированную милитаризацию и провоцирует гонку вооружений в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию граждан», – отметил дипломат. Он добавил, что об этом свидетельствуют последние статистические данные как по Европейскому союзу в целом, так и по отдельным странам, передает РИА «Новости».

Гончар подчеркнул, что политический истеблишмент стран НАТО пытается создать ложное впечатление о пользе военизации для экономики и общества. Дипломат также указал, что из-за многолетней пропаганды и запугивания вымышленной российской угрозой многим европейцам сложно осознать, что именно сторонники милитаризации загоняют Европу в тупик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар отмечал активное вовлечение НАТО в конфликт на стороне киевского режима.

Совет Федерации осудил милитаризацию Европейского союза.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежном поражении альянса на фоне упадка европейской экономики.