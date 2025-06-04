Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.28 комментариев
Экс-переговорщик по Brexit Барнье обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
Экс-переговорщик по Brexit Барнье обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в авторитаризме
Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом, подчеркнув недостаток внимания к мнению граждан, сообщило издание Politico.
Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».
Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.
В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.
Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.
Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.