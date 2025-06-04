Экс-переговорщик по Brexit Барнье обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме

Экс-переговорщик по Brexit Барнье обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в авторитаризме

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».

Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.

В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.

Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.

Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.