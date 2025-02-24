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    24 февраля 2025, 08:30 • Политика

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть.

    «Урсула фон дер Ляйен в ходе своего второго срока на посту главы Еврокомиссии продолжит централизацию исполнительной власти ЕС», - подчеркивает влиятельное издание Politico. Прежде всего речь идет о ее личной власти. В частностях о цензуре.

    Так, в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа чиновникам ЕС разослали строгое указание - разместить в своих аккаунтах в социальных сетях пост главы Еврокомиссии, но ни в коем случае не добавлять что-либо от себя.

    Надзор и контроль стали отличительной чертой периода Урсулы фон дер Ляйен, пытающейся добиться эволюции ЕС в сторону президентской модели правления. Это значит, что Еврокомиссия отодвигает сторону Европарламент и другие представительные институты ЕС, не говоря уже о национальных правительствах, - в рамках централизации их суверенитет ограничат еще сильнее.

    Казалось бы, это движение в правильном направлении и в полном соответствии с правилом «эволюционируй – или умри». Ведь в своем нынешнем состоянии ЕС эффективно функционировать не может.

    «С экономической точки зрения ЕС представляет собой довольно внушительную силу, но в то же время не является полноценным участником международных отношений, - объясняет эксперт РСМД Алексей Наумов. - Это объединение государств с различными центрами силы и политическими системами, выборными раскладами и так далее. Поэтому в ситуации, когда от ЕС требуется больше самостоятельности в вопросах внешней политики, мы видим попытку некой централизации».

    Формально у фон дер Ляйен на это нет мандата. Население стран ЕС ее всеевропейским президентом не избирало и уж точно не делегировало ей полномочия по ограничению суверенитета своих стран в пользу наднациональной Еврокомиссии.

    Поэтому если уж не легитимность, то некую легальность ее действий обеспечивают глобалистские, которые ощущают слабость ЕС и понимают, что в рамках новых политических реалий выжить можно только сплотившись.

    Единый и сильный Евросоюз сможет сопротивляться давлению США. Это актуально сейчас - при Трампе и было болезненно актуально в начале СВО, когда Америка успешно запустила процесс обезжиривания Европы.

    «Поскольку американцы уже три года уничтожают Европу, европейцам это, разумеется, не нравится. Они не хотят, чтобы Европу съели на обед»

    - говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако на пути превращения ЕС в протопрезидентскую республику есть как минимум два серьезнейших препятствия.

    Во-первых, окно возможностей стремительно сужается.

    «Пока у власти в европейских грандах находятся мейнстримные партии, попытки централизации не встречают особого сопротивления, - говорит Алексей Наумов. - Однако сейчас в ЕС все большее влияние получают правые партии – или, как их еще называют, евроскептики. Им не нравится и не может нравиться, когда их странами управляют какие-то брюссельские чиновники, которые не способны обеспечить экономический рост, успешную внешнюю и предсказуемую внутреннюю политику».

    Евроскептики сейчас находятся во власти в Венгрии и - отчасти - в Словакии, но даже таким скромным коллективом создают проблемы Урсуле фон дер Ляйен. А поскольку электоральный тренд на фоне миграционных проблем, экономического кризиса и прихода к власти Трампа работает в пользу евроскептиков, в среднесрочной перспективе попытки централизации ЕС будут встречать нарастающее сопротивление.

    Поэтому, по логике фон дер Ляйен, реформировать ЕС нужно сейчас, пока евроскептики не стали еще сильнее и не заблокировали процесс.

    Во-вторых, против такой централизации выступает Вашингтон.

    Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал в Мюнхене европейскую демократию, его слова были обращены непосредственно к фон дер Ляйен и возглавляемой ею Еврокомиссии. В глазах «трампистов» это не только рассадник ультралиберальной ереси, но и потенциальный центр сопротивления американским попыткам продолжить обезжиривание Европы.

    В понимании Дональда Трампа идеальная модель американо-европейских отношений – это двусторонние контакты между США и отдельными государствами Европы, которые Америка сможет задавить за счет полного военно-политического и экономического превосходства над ними. Вашингтону не нужно, чтобы Европа говорила единым голосом.

    Для того, чтобы этого не допустить, американцам нужно поставить на место Урсулу фон дер Ляйен вместе с ее амбициями. Представляется, что сделать это им будет не так уж и трудно.

    Урсуле далеко до отцов-основателей ЕС вроде Жана Монне с точки зрения профессионализма.

    «Она была подругой Ангелы Меркель, и канцлер поставила ее на пост главы ЕС как управляемого из Берлина человека»,

    - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Кроме того, у фрау фон дер Ляйен проблемы с репутацией. «Как и многих других европейских политиков, американцы подсадили ее на коррупцию и теперь держат за горло. Взять хотя бы историю с прививками Pfizer против ковида», - напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Если Вашингтон запустит антикоррупционное расследование, быстро выяснится, сколько глава Еврокомисии заработала и на коронавирусе, и на украинской войне, и на проектах по «зеленой энергетике».

    При этом скандал вокруг фон дер Ляйен неизбежно отразится на судьбе всего Евросоюза - станут шоком для одних людей и добавят популярности другим, то есть евроскептикам. «Европейцы на протяжении многих лет создавали видимость того, что у них нет коррупции и склонности к насилию, а Холокост – это аберрация внезапно сошедших с ума немцев», - напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    С учетом всех этих слабостей и рисков, перед Урсулой стоит задача не усилить свою власть, а хотя бы сохранить ее.

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