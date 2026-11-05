По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
В ДТП с восемью машинами и автобусом в Соликамске пострадали два человека
В массовом ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали два человека
В Соликамске Пермского края произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и рейсового автобуса, пострадали два человека, сообщило региональное управление МЧС.
«По прибытии к месту вызова пожарно-спасательного подразделения <...> установлено, что <...> в Соликамском муниципальном округе произошло столкновение восьми легковых автомобилей и рейсового автобуса «ПАЗ», – сообщает сайт регионального МЧС.
В результате аварии погибших нет. Травмированы два человека, включая ребенка, они госпитализированы.
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