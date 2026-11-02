Финского министра Валтонен обвинили в дегуманизации россиян

Tекст: Ольга Иванова

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил руководителя министерства иностранных дел Элину Валтонен за русофобские высказывания в адрес атлетов из России, передает ТАСС.

«Элина [Валтонен] должна прекратить дегуманизацию русского народа, особенно спортсменов, которые просто занимаются спортом», – заявил Мема. Политик призвал министра переключить внимание на реальные проблемы Финляндии, экономика которой разрушается из-за закрытия российской границы. Он подчеркнул, что Валтонен лишь заявляет о заботе об украинском народе, но категорически отказывается содействовать дипломатическому урегулированию конфликта, отдавая предпочтение русофобии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд в Шенгенскую зону для всех российских спортсменов.

В прошлом месяце Элина Валтонен заявила об отсутствии работы Финляндии по восстановлению политических связей с Россией.

Летом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил о завершении конфликта на Украине после отказа Евросоюза от русофобии в пользу дипломатических усилий.