Уровень безработицы среди россиянок превысил показатели мужчин

Tекст: Ольга Иванова

Средняя продолжительность поиска работы среди россиянок в сентябре достигла 5,7 месяца, тогда как мужчины находили новое место в среднем за 4,7 месяца. Об этом говорится в докладе Росстата, передает РИА «Новости».

Уровень безработицы в России по итогам сентября составил 2,2%. При этом данный показатель среди женщин оказался выше и достиг 2,4% против 2,0% у мужчин.

«Средняя продолжительность поиска работы безработными в сентябре 2026 года у женщин составила 5,7 месяца, у мужчин – 4,7 месяца», – сказано в докладе.

Большинство участников исследования для поиска работы обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым – такой способ выбрали 66% респондентов. Только 20,4% безработных пытались найти вакансии через органы службы занятости населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о сохранении уровня безработицы в России вблизи исторических минимумов.

Летом министр экономического развития Максим Решетников указал на остывание российского рынка труда при сохраняющемся дефиците специалистов.

В начале лета показатель безработицы в стране опустился до рекордно низких 2,2%.