Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.4 комментария
Песков связал рост угрозы кибератак с развитием искусственного интеллекта
Угрозы кибератак растут по мере развития искусственного интеллекта, что обязывает российские ведомства повышать эффективность защиты своих электронных ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так он прокомментировал информацию о массированной кибератаке на мобильное приложение МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что из-за взлома произошла рассылка фейковой информации населению, а специалисты ведут работы по устранению уязвимости.
Пресс-секретарь президента добавил, что все электронные ресурсы российских ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.
Песков заявил о ежедневных кибератаках на официальный сайт главы государства.
В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.