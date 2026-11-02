Песков связал рост угрозы кибератак с развитием искусственного интеллекта

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Так он прокомментировал информацию о массированной кибератаке на мобильное приложение МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что из-за взлома произошла рассылка фейковой информации населению, а специалисты ведут работы по устранению уязвимости.

Пресс-секретарь президента добавил, что все электронные ресурсы российских ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

Песков заявил о ежедневных кибератаках на официальный сайт главы государства.

В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.