Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

«Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.