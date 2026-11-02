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Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости
Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана
Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.
Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.
«Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.
По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.
В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.
Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.