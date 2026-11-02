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Кремль сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС
Песков: Конкретики по встрече лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС пока нет
Программа пребывания президента России Владимира Путина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне пока находится в стадии подготовки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы находимся в контакте прежде всего с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретики по возможной трехсторонней встрече нет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября. По словам Пескова, возможные трехсторонние переговоры по Украине и саммит лидеров России, Китая и США не связаны между собой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.
В среду Песков заявил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств.
В прошлом месяце британская газета Guardian назвала предложение Путина провести саммит с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином имеющим значимые последствия для остального мира.