За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Правительство объявило благодарность Трутневу за развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства бывшему вице-премьеру и новому помощнику президента Юрию Трутневу за многолетнюю плодотворную деятельность.
Кабмин отметил значительный вклад бывшего заместителя председателя правительства в социально-экономическое развитие страны, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Документ датирован 19 октября. В четверг Юрий Трутнев покинул должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, которую занимал с 2013 года, и был назначен помощником главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Трутнева своим помощником.
В понедельник глава государства поддержал предложение о представлении Юрия Трутнева к государственной награде.
Бывший вице-премьер заявил о гордости за работу в команде президента на протяжении более 20 лет.