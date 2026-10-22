Правительство объявило благодарность Трутневу за развитие Дальнего Востока

Tекст: Денис Тельманов

Кабмин отметил значительный вклад бывшего заместителя председателя правительства в социально-экономическое развитие страны, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Документ датирован 19 октября. В четверг Юрий Трутнев покинул должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, которую занимал с 2013 года, и был назначен помощником главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Трутнева своим помощником.

В понедельник глава государства поддержал предложение о представлении Юрия Трутнева к государственной награде.

Бывший вице-премьер заявил о гордости за работу в команде президента на протяжении более 20 лет.