Мирошник уличил Украину в провокации ударов ради поставок ракет

Tекст: Катерина Туманова

Украинские власти намеренно эскалируют ситуацию, а затем возмущаются отказами Запада продолжать передачу военной помощи, передает ТАСС.

«Им совершенно неинтересно мнение населения, <…> жизнь населения – это ресурс для мобилизации. Вот в этом качестве они его и воспринимают», – заявил Мирошник.

Он добавил, что Киев считает западные страны обязанными обеспечивать Украину всем необходимым, несмотря на авантюры и попытки добиться увеличения интенсивности боевых действий.

По словам дипломата, украинская сторона сначала нагнетает обстановку, а затем делает вид, что не ожидала ответа Москвы. Мирошник подчеркнул, что с начала года целенаправленным атакам вооруженных сил Украины подверглись около 400 автобусов.

Представитель МИД также указал на закономерность военного ответа на действия украинских войск по блокированию городов и уничтожению энергоподстанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об отказе Украины от прямых атак на Запорожскую АЭС из-за страха западных стран перед радиацией, а также указал на признание западными странами существования пыточных на Украине только под жестким нажимом.

В октябре дипломат назвал террористические атаки украинских войск по городам России негативным фоном для переговоров.