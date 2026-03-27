Член ОП Григорьев доказал пытки российских пленных украинскими врачами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские врачи неоднократно проводили операции и медицинские манипуляции российским военнопленным без обезболивания, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. По его словам, подобные действия были направлены на причинение максимальной боли пленным, что подтверждается многочисленными свидетельствами, собранными в новом докладе «Доктора Менгеле киевского режима», передает РИА «Новости».

Григорьев подчеркнул, что речь идет именно о гражданских врачах, а не о военных медиках. В докладе представлены рассказы пострадавших, которые утверждают, что украинские врачи намеренно оперировали и проводили манипуляции без наркоза, фактически издеваясь над людьми и повторяя действия нацистского врача Йозефа Менгеле.

По мнению Григорьева, эти действия грубо нарушают Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, в частности статью 17, запрещающую пытки и меры принуждения в отношении военнопленных. Он отметил, что подобные преступления не имеют срока давности и требуют международного расследования.

Ранее Григорьев представил доклад Международного общественного трибунала с 24 свидетельствами преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Он также обвинил ВСУ в расстреле более ста человек при отступлении из Селидово.

После публикации доклада с описаниями издевательств украинских врачей над российскими военнопленными официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине возникла «эпидемия» причинения увечий и боли. Она также пообещала, что все медицинские работники, причастные к пыткам российских военных, будут установлены и понесут наказание.



