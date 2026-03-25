Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

Захарова заявила о системных издевательствах над российскими военнопленными

Tекст: Катерина Туманова

«Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

«Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.



