В Подмосковье анонсировали снос незаконных торговых павильонов

В Подмосковье анонсировали снос более 4,6 тыс. незаконных ларьков и торговых павильонов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Московской области в 2026 году планируется демонтировать более 4,6 тыс. нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает официальный портал правительства Подмосковья. Эта работа проводится с целью борьбы с нелегальными торговыми точками, а также с объектами, которые не соответствуют современным стандартам.

Губернатор Андрей Воробьев отметил: «Все, что связано с легальной занятостью, налогами, эстетическим обликом для нас является принципиально важным. Именно поэтому был принят федеральный закон, который предполагает с 1 сентября 2026 года еще более жесткое регулирование сферы НТО. Никто никого не хочет ущемлять с точки зрения предпринимательства. На частной земле можно и нужно рассматривать реализацию проектов, которые будут удобны и востребованы жителями. Однако, все, что предполагает разного рода торговлю, не соответствующую современным стандартам, уклонение от уплаты налогов, действовать не может».

По данным региональной пресс-службы, в прошлом году в Подмосковье уже ликвидировали порядка 4 тыс. нестационарных объектов торговли. За январь–апрель этого года снесли 1,2 тыс., что превышает показатели аналогичного периода 2025 года. До конца 2026 года планируется убрать еще 3,4 тыс. подобных точек.

Зампред регионального правительства Вячеслав Духин сообщил, что после завершения реформы в регионе останется примерно 11 тыс. НТО, из которых большая часть расположится на частной земле, а около 1 тыс. – на государственной или муниципальной. Формат нестационарной торговли, по словам чиновника, будет использоваться там, где невозможно разместить стационарные магазины: на удаленных и сельских территориях, а также в парках.

Духин подчеркнул, что количество жалоб на НТО в Подмосковье уже снизилось примерно на 10%. Власти ожидают, что после завершения реформы эффективность контроля и качество торговли существенно возрастут.

Ранее в Московской области пресекли нелегальную торговлю сигаретами без маркировки на сумму более 225 млн рублей.