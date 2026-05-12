Россиянин получил 19 лет за убийство в Болгарии

Россиянин получил 19 лет за убийство гражданина Молдавии в Болгарии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Областной суд города Варна в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Преступление произошло 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый произвел восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии, который позже скончался в больнице от полученных ранений, пишет ТАСС.

Гражданин России был задержан в Германии в 2024 году и экстрадирован на территорию Болгарии для судебного разбирательства. В сообщении суда подчеркивается, что преступление было совершено публично, в дневное время, что создало угрозу для окружающих людей.

Вынесенный приговор предусматривает строгий режим отбывания наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на общую сумму более 400 тысяч евро. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Софии отменил приговор Герману Костину, ранее получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России.

Позже апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, подозреваемого в промышленном шпионаже.

А в сентябре 2025 года в аэропорту Софии задержали 48-летнего российского гражданина Игоря Гречушкина по обвинению в причастности к взрыву в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам. В марте Гречушкин был освобожден и сейчас находится на Кипре с семьей.