  Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    США нанесли предпоследний удар по Зеленскому
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    В России разрешили посадку на самолет по биометрии
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Инфляция в США достигла максимума за последние три года
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня

    В Москве провели митинг против приема ЕС в честь Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в день Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран союза. Между тем, в Молдавии педагогам наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузинах, но его просьба была проигнорирована.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Швеция призвала усилить санкции против России для склонения к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для стимулирования интереса Москвы к диалогу с Европой необходимо пересмотреть текущую стратегию взаимодействия и усилить санкционное давление, заявила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Стенергард.

    «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», – сказала Стенергард Euronews, передает РИА «Новости».

    Министр также добавила, что подобная смена стратегии потребует увеличения объемов поддержки Киева. Кроме того, Стенергард указала на важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею предоставления Евросоюзу мандата на мирные переговоры.

    11 мая 2026, 21:41 • Новости дня
    Гаспарян заявил о признании Западом значимости работы Центра «ВОИН»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян прокомментировал решение Европейского союза о введении санкций против Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» и его руководства.

    По его словам, усиление санкционной риторики Запада лишь подчеркивает значимость работы Центра, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «То, что западные структуры в очередной раз обращают пристальное внимание именно на патриотические и молодежные проекты, и в первую очередь на Центр «ВОИН», говорит само за себя. Подобные решения – это не давление, а признание: наша работа с подрастающим поколением дает результат, который нашим оппонентам не нравится и которого они откровенно опасаются», – отметил Гаспарян.

    Герой России подчеркнул, что Центр стал важной площадкой для школьников и студентов по всей стране. Здесь молодежь осваивает прикладные навыки, учится ответственности и командной работе, а также проходит настоящую школу мужества.

    Гаспарян выразил уверенность, что именно в нынешнем поколении молодых ребят – сила и будущее страны. Он заверил, что никакие санкции не собьют команду с курса, заданного президентом Владимиром Путиным, и работа по воспитанию молодежи будет продолжена.

    Напомним, Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    12 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Политик Мема заявил о невозможности Каллас стать переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль.

    Мема заявил, что у него больше шансов стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии ЕС Каи Каллас, передает РИА «Новости». По словам Мемы, Каллас вовсе не сможет получить такую роль.

    Мема прокомментировал ситуацию после того, как Каллас допустила возможность стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Каллас заменить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на эту роль 9 мая предложил президент России Владимир Путин.

    Мема написал на своей странице в соцсети X: «Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах с Россией. У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Перед этим она исключила возможность назначения бывшего канцлера Германии европейским посредником.

    Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал антироссийскую риторику главы европейской дипломатии.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    12 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    МИД: ЕС споткнулся о Грузию при попытках изоляции России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в попытках изолировать Россию неожиданно «споткнулся» о Грузию, где возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

    Калугин заявил, что Евросоюз в своих попытках изолировать Россию столкнулся с неожиданным препятствием в лице Грузии, передает ТАСС.

    Он заявил, что давление Брюсселя на грузинские власти и вмешательство в дела страны вызвали противоположный эффект.

    «В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату. В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа», – сказал Калугин.

    Он также подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Грузией и решать практические вопросы в конструктивном ключе. Калугин добавил, что Москва увеличила срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки. На данный момент дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские власти публично признали требования Запада об открытии второго фронта против России.

    В ответ на критику Евросоюза российский МИД привел цифры об успешном экономическом росте республики.

    12 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе увеличилась на 2%, достигнув показателя в 573 доллара за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок по индексу TTF, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили в весе 1,2%, а позднее показатель достиг 573,8 доллара за тыс. кубометров. Динамика рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 562,6 доллара.

    Весной газовый рынок показал высокую волатильность. Средние цены в марте подскочили почти на 60% из-за обострения ближневосточного конфликта, превысив 600 долларов за тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Исторически самые высокие показатели наблюдались в 2021 и 2022 годах. Абсолютный рекорд за все время работы европейских газовых хабов с 1996 года был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки в 540 долларов за тысячу кубометров.

    До этого обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    В конце апреля цена европейского топлива превысила 580 долларов за тысячу кубических метров.

    12 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД Грушко: ЕС делает все для затягивания конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Главное
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    В Калужской области начали называть аборт новым термином

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

