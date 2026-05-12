Протест против приема ЕС в Москве собрал десятки активистов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в день Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран союза. Между тем, в Молдавии педагогам наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузинах, но его просьба была проигнорирована.