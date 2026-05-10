Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«К сожалению, мы видим попытку бросить тень на День Победы над фашизмом, заменить его другими днями, – сказал он журналистам в воскресенье. – В этом случае днем Европы».

Ранее председатель парламента Грузии призвал посла ЕС Павла Херчинского не повторять прошлогоднюю ошибку и вспомнить 9 мая на праздновании Дня Европы о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузинах, но тот проигнорировал эту просьбу.

Шалва Папуашвили назвал это «исторической неблагодарностью перед жертвами».

По его словам, «жертвы были принесены, чтобы очистить Европу от фашизма».

«Никакого Евросоюза бы не было, не было бы и Дня Европы, если бы сотни тысяч грузин не воевали против фашизма», – заявил он.

Накануне руководители Грузии чествовали участников ВОВ и не принимали участие в Дне Европы.