  • Новость часаИран передал Пакистану ответ на предложения США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Орбан предрек превращение Венгрии в коврик для ног Брюсселя
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    3 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    10 мая 2026, 17:30 • Новости дня

    Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о попытке ЕС «бросить тень» на День Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, мы видим попытку бросить тень на День Победы над фашизмом, заменить его другими днями, – сказал он журналистам в воскресенье. – В этом случае днем Европы».

    Ранее председатель парламента Грузии призвал посла ЕС Павла Херчинского не повторять прошлогоднюю ошибку и вспомнить 9 мая на праздновании Дня Европы о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузинах, но тот проигнорировал эту просьбу.

    Шалва Папуашвили назвал это «исторической неблагодарностью перед жертвами».

    По его словам, «жертвы были принесены, чтобы очистить Европу от фашизма».

    «Никакого Евросоюза бы не было, не было бы и Дня Европы, если бы сотни тысяч грузин не воевали против фашизма», – заявил он.

    Накануне руководители Грузии чествовали участников ВОВ и не принимали участие в Дне Европы.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    Комментарии (53)
    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    Комментарии (7)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 00:34 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию

    Захарова: Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы

    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении поговорить с премьером Словакии Робертом Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы.

    «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор после визита в Москву. Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил: «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Сам глава словацкого правительства назвал большой честью присутствие на праздновании Дня Победы в России. Президент России Владимир Путин отметил неизменную позицию политика по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    Комментарии (16)
    10 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве

    Британский военный аналитик Меркурис оценил парад Победы в Москве

    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

    Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

    По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

    Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    Комментарии (6)
    9 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался, что впервые приехал в Россию именно в майские дни и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал у себя на родине.

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в России, передает Lenta.ru.

    После участия в акции «Страна поет «Катюшу» он отметил, что был поражен атмосферой единства, которую ощутил в мае, когда впервые приехал в Россию. По словам Арнальди, такого чувства сплоченности в Италии он не встречал.

    Телеведущий обратил внимание, что в Италии жители разных регионов больше выделяют и продвигают свои традиции, кухню и обычаи, в то время как в России люди объединяются общими ценностями. В этом году Арнальди участвовал во всероссийской акции, когда ровно в 13.30 по московскому времени по всей стране прозвучала песня «Катюша». К исполнению присоединились артисты ансамбля имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие знаменитости.

    Трансляция выступления прошла на «Авторадио» и НТВ. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объяснил, что «Катюша» стала голосом Великой Победы и символом общей исторической памяти. Он подчеркнул, что когда эту песню одновременно поют в разных уголках страны, связь между людьми становится по-настоящему ощутимой и значимой.

    Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне слушали знаменитую песню «Катюша».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы.

    Комментарии (3)
    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    Комментарии (5)
    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    Euractiv: ЕС начал оказывать давление на Фицо из-за поездки в Москву

    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Фицо решил не мстить отказавшимся пропустить его самолет в Россию странам

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава не станет принимать ответные меры против государств, запретивших перелет над их территорией на пути в Москву, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

    Фицо пообещал воздержаться от зеркальных действий в отношении стран, закрывших свое воздушное пространство для его самолета во время поездки в Россию, передает РИА «Новости».

    «Не собираюсь принимать никаких ответных мер против этих стран, если им будет нужно пролететь над нашей территорией куда угодно и с какой угодно целью, мы не будем им препятствовать в этом», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика. Власти Чехии без задержек одобрили пролет правительственного борта через свое воздушное пространство.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии присоединились к НАТО, рассчитывая на крах России и возможность получить часть территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у России и Финляндии отсутствовали нерешенные территориальные проблемы, никаких дополнительных мер не требовалось, о чем в Хельсинки знали.

    «Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – добавил президент.

    «Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Николай Межевич заявил, что финские власти рассчитывали на распад России для захвата Выборга и Петрозаводска. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вступившую в альянс страну законной целью для российских военных. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Хельсинки о нарушении прежних обязательств по вечному нейтралитету.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой заявил о положительных изменениях в отношениях между Россией и Абхазией, подчеркнув улучшение торговых показателей.

    Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией за время президентства Бадры Гунбы претерпели позитивные изменения, передает РИА «Новости».

    «Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% – это хороший показатель», – сказал Путин в ходе встречи.

    Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.

    Также Путин выразил благодарность Бадре Гунбе за участие в праздновании Дня Победы в Москве и напомнил о вкладе народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.

    «Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», – сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

    Российский лидер напомнил, что более 55 тыс. жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, из них 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тыс. представителей титульной нации погибли.

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    Комментарии (2)
    Главное
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Geely и Changan из-за падения спроса потеряли в России 15,7 млрд рублей
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации