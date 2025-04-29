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Медведев назвал страны НАТО целями для российских военных
Участие в НАТО автоматически сделало Финляндию и Швецию объектами для российских вооруженных сил, включая возможность ответных и ядерных ударов, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».
По его словам, ранее нейтральный статус Финляндии и Швеции обеспечивал им определенные преимущества на международной арене, а теперь эти страны стали частью враждебного России военного блока, передает ТАСС.
Медведев заявил: «Они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины».
Чиновник отметил, что, по его мнению, вступление стран в Североатлантический альянс не привело к росту их безопасности. Он выразил уверенность, что новые члены НАТО оказались лишь в списке целеуказаний российской армии, а их жизнь не стала лучше. Медведев также подчеркнул, что большинство людей не разбираются в сути происходящих изменений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией, но Москва предпримет необходимые меры в ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО.