Медведев назвал страны НАТО целями для российских военных

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, ранее нейтральный статус Финляндии и Швеции обеспечивал им определенные преимущества на международной арене, а теперь эти страны стали частью враждебного России военного блока, передает ТАСС.

Медведев заявил: «Они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины».

Чиновник отметил, что, по его мнению, вступление стран в Североатлантический альянс не привело к росту их безопасности. Он выразил уверенность, что новые члены НАТО оказались лишь в списке целеуказаний российской армии, а их жизнь не стала лучше. Медведев также подчеркнул, что большинство людей не разбираются в сути происходящих изменений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией, но Москва предпримет необходимые меры в ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО.