Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области
ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши
Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.
Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».
Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.
В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.
Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.
Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.