ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

Tекст: Вера Басилая

Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.