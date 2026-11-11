Пропалестинские активисты забросали Байдена пакетами с молоком в Дублине

Telegraph: Протестующие забросали Байдена пакетами с молоком в Дублине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Telegraph, инцидент произошел во вторник, когда Байден участвовал в церемонии награждения своего сына Хантера золотой медалью исторического общества колледжа за вклад в публичный дискурс, передает РИА «Новости».

Собравшиеся у здания пропалестинские протестующие начали бросать в экс-президента молоко и другие предметы. В ходе акции звучали лозунги «Кровь на ваших руках», «Позор вам» и «Геноцидный Джо».

На месте происшествия находились сотрудники полиции. В результате по меньшей мере двух человек обрызгали перцовым баллончиком и задержали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Берлине сына последнего шаха Ирана обрызгали томатным соком.

В прошлом году неизвестный забросал коктейлями Молотова участников акции памяти по израильским заложникам в Газе.

Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о его «деградации».