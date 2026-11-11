При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали шесть человек

В результате пожара в жилом доме в Уфе пострадали шесть человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возгорание произошло в жилом здании номер 19, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии.

Прибывшие на место происшествия звенья газодымозащитной службы спасли из горящего здания 18 человек, в том числе четверых детей. Для их безопасной эвакуации применялись специальные спасательные устройства.

До приезда пожарных расчетов многоквартирный дом самостоятельно покинули 50 жильцов, среди которых было десять несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы завели уголовное дело после пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе.

При ликвидации открытого горения на крыше другого пятиэтажного жилого дома в городе пострадали два человека.

Также сотрудники экстренных служб спасли 16 жильцов многоквартирного дома в столице Башкирии.