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Испания, Франция и Греция потребовали ввести пороговый возраст для соцсетей
Три страны Евросоюза предложили Еврокомиссии срочно ужесточить возрастные ограничения для пользователей социальных сетей, чтобы защитить несовершеннолетних от вредного контента, пишет издание Euractiv, со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести на уровне всего Евросоюза минимальный возраст для доступа к социальным сетям. По информации источника, соответствующее предложение содержится в документе, который попал в распоряжение издания и будет обсуждаться на встрече министров цифровых технологий ЕС 5 июня, пишет РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что плохо продуманные цифровые продукты и услуги провоцируют у несовершеннолетних проблемы со здоровьем. Министры отмечают необходимость ускорить работу над законодательством, которое ограничивает подросткам доступ к вызывающему привыкание и сомнительному контенту, а также предусматривает расширение родительского контроля за использованием детьми соцсетей и сайтов для взрослых.
Представитель Испании уточнил, что Франция и Греция выступают за запрет доступа к соцсетям для детей младше пятнадцати лет, тогда как Испания не настаивает на конкретной цифре и предлагает оставить вопрос открытым для более широкого обсуждения в рамках Евросоюза.
Ранее в Москве состоялся Форум безопасного интернета, где подняли вопрос онлайн-травли подростков и стремительный рост опасного контента для детей.