Испания, Франция и Греция потребовали ввести пороговый возраст для соцсетей

Tекст: Ольга Иванова

Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести на уровне всего Евросоюза минимальный возраст для доступа к социальным сетям. По информации источника, соответствующее предложение содержится в документе, который попал в распоряжение издания и будет обсуждаться на встрече министров цифровых технологий ЕС 5 июня, пишет РИА «Новости».

В документе подчеркивается, что плохо продуманные цифровые продукты и услуги провоцируют у несовершеннолетних проблемы со здоровьем. Министры отмечают необходимость ускорить работу над законодательством, которое ограничивает подросткам доступ к вызывающему привыкание и сомнительному контенту, а также предусматривает расширение родительского контроля за использованием детьми соцсетей и сайтов для взрослых.

Представитель Испании уточнил, что Франция и Греция выступают за запрет доступа к соцсетям для детей младше пятнадцати лет, тогда как Испания не настаивает на конкретной цифре и предлагает оставить вопрос открытым для более широкого обсуждения в рамках Евросоюза.

Ранее в Москве состоялся Форум безопасного интернета, где подняли вопрос онлайн-травли подростков и стремительный рост опасного контента для детей.