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Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми
Россия в ООН назвала ответственных за атаку на автобус с детьми
На месте атаки ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области были найдены многочисленные улики, подтверждающие принадлежность дрона Украине, сообщила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.
«Установлена причастность командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяра», внесен в список террористов и экстремистов) и начальника ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко к этому теракту. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.
Евстигнеева добавила, что были установлены и непосредственные исполнители теракта.
Это военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.
«В отношении Р.Бровди, О.И.Иващенко, Д.Ткаченко, И.Жукова, В.Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч.3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего гибель людей). Все они объявлены в международный розыск. Личность других соучастников устанавливается», – подчеркнула дипломат.
Она отметила, что вызывает разочарование отсутствие у Секретариата ООН смелости и принципиальности, чтобы назвать вещи своими именами, объявив виновником трагедии в Брянской области и других чудовищных преступлений киевский режим.
Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.
Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми.