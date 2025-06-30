Tекст: Ольга Иванова

Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в Кременчуге Полтавской области, передает ТАСС. Демонтаж стал итогом решения городского совета, который рассмотрел вопрос на заседании в сентябре прошлого года. Тогда чиновники усмотрели в памятнике элементы пропаганды и приняли решение о его сносе.

Памятник был установлен в память о четырех матросах, погибших в 1919 году в бою против белогвардейских войск. Первый монумент появился в 1938 году, однако был уничтожен немцами в период оккупации города во время Великой Отечественной войны. Затем в 1945 году была установлена новая скульптурная группа, простоявшая до 1985 года. В 1989 году прошла реконструкция, после которой монумент вновь открыли. Композиция представляла собой двух матросов: один был изображен в полный рост с винтовкой, другой – с пулеметом.

Борьба с памятниками российским и советским деятелям, а также переименование улиц, началась на Украине еще в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года власти усилили курс на вытеснение русского языка и символов, связанных с историей России и СССР, по всей стране демонтируют подобные памятники и меняют названия улиц.

Ранее украинский телеканал «Рада» сообщил о демонтаже памятника Петру I, который находился возле музея «Поле Полтавской битвы».

Кроме того, в городе приняли решение снести памятники победы над шведами 1709 года.

Историк отметил, что после сноса этих памятников Владимира Зеленского ждет участь Мазепы.