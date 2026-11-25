Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Онищенко исключил пандемию супербактерии Klebsiella pneumoniae
Распространяющаяся в Европе супербактерия Klebsiella pneumoniae не вызовет пандемию, поскольку передается только внутри больниц, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В данном случае идет речь о нозокомиальных инфекциях – это те инфекции, которые формируются в условиях стационаров, поэтому говорить о пандемии супербактерии Klebsiella pneumoniae не приходится. Когда мы говорим о пандемии, мы говорим об инфекции, которая распространяется вне медицинских учреждений», – заявил Онищенко РИА «Новости».
По его словам, для решения проблемы устойчивости супербактерии к препаратам необходимо разрабатывать новые действенные антибиотики.
Академик добавил, что к причинам появления опасной супербактерии можно отнести самостоятельное назначение антибиотиков и их неправильное применение. Такие средства должен выписывать врач по рецепту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко заявил об отсутствии поводов для паники из-за распространения устойчивых к антибиотикам штаммов Klebsiella pneumoniae.
При этом ВОЗ предупредила о реальном риске распространения в Европе опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae.
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об отсутствии в мире способных вызвать новую пандемию вирусов.