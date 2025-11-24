Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Выпускник «Моя страна – моя Россия» стал лауреатом молодежного конкурса СНГ
На престижном международном финале в Казахстане проект выпускника конкурса «Моя страна – моя Россия» удостоился одной из главных наград среди лучших молодых идей СНГ.
Выпускники конкурса «Моя страна – моя Россия» вошли в состав российской делегации на финале Международного молодежного проекта государств-участников СНГ «100 идей для СНГ» в Казахстане, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году в финале участвовали 50 проектов из восьми стран, а победителем от российской команды стал Федор Маслов из Тюменской области с проектом «Дом Вверх Дном».
Федор отметил: «Для меня большая честь стать победителем такого масштабного международного проекта. Хочу выразить благодарность конкурсу «Моя страна – моя Россия» и Президентской платформе «Россия – страна возможностей» за постоянную поддержку и возможность представлять наши разработки на международном уровне. Эта победа – не только признание нашей работы, но и возможность показать, что даже в самых отдаленных сельских территориях рождаются яркие инициативы, способные менять жизнь к лучшему. Уверен, что наш опыт будет полезен для всего пространства СНГ».
В рамках финального мероприятия прошла выставка-презентация, где представители России выступили с инновационными идеями в области образования, экологии, технологий и медицины. Среди них были проекты по сохранению родных языков, семейной коммуникации, профориентации, а также устройства для людей с ограниченными возможностями.
В конкурсе приняли участие выпускники из Москвы, Петербурга, Свердловской, Тюменской областей, Мордовии и Якутии. Их инициативы охватили темы поддержки художников, профориентации для детей и международного сотрудничества, особенно на малых территориях и в сельской местности.
Международный проект «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года для поддержки инноваций и вовлечения молодежи в развитие стран Содружества. Новый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» стартует в феврале 2026 года.