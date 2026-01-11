  • Новость часаГазпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри
    11 января 2026, 13:25 Мнение

    Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Разрушение архитектуры единой Европы, которое мы сейчас наблюдаем, во многом началось в сентябре 2022 года, когда были взорваны «Северные потоки». Заставить целый континент отказаться от стратегического сырья простыми методами убеждения не вышло. Несмотря на сопротивление глобалистских элит и демонизацию России, дело неуклонно двигалось к согласованию параметров запуска трубопровода. В этом был заинтересован европейский, прежде всего германский, бизнес и, конечно, сама Москва. Пришлось взрывать.

    В 2025-м, после вялого расследования, европейцы решили опустить концы в воду. Декабрьское решение Евросоюза о полном отказе от российского трубопроводного газа, делает ответ на вопрос «Кто взорвал «Северные потоки»?» как будто и вовсе неуместным. Если от российского газа все равно отказываемся, то к чему тратить силы на поиск виновных в диверсии на газопроводах? Что мертво, умереть не может.

    Проведя сложнейшую операцию «экономической кастрации», Европа добровольно закрепила за собой статус рынка сбыта для дорогого американского СПГ, подсев на иглу, стоимость дозы которой определяет Вашингтон. Подрыв «Потоков» спровоцировал движение центров силы в Европе: в выигрыше оказались страны, имеющие выход к морю и обладающие инфраструктурой по регазификации, такие как Испания, Франция, Польша и Нидерланды. Промышленно развитые Германия и Австрия остались за бортом. Производственные мощности начали стремительно эмигрировать в страны с доступным сырьем, прежде всего, в США и Китай.

    Но как бы ни пытался Евросоюз забыть историю крупнейшей промышленной диверсии современности, дело «Потоков» зажило своей жизнью.

    Арест в Польше украинца Владимира Журавлева и задержание в Италии координатора диверсии Сергея Кузнецова, который, как впоследствии подтвердилось, на момент взрывов официально служил в ВСУ, стали теми самыми «черными лебедями», которые перевели холодную войну дипломатий внутри ЕС в горячую фазу.

    Варшава, нарушая все мыслимые нормы европейского общежития, отказалась экстрадировать подозреваемого в Берлин. Премьер Дональд Туск, любимец брюссельской бюрократии, фактически признал: политическая целесообразность выше закона. Для Польши террорист, взорвавший немецкую трубу – герой. Для нынешних властей Германии Кузнецов вроде как тоже не преступник, но машина правосудия продолжает действовать по инерции, требуя его экстрадиции под давлением набирающих популярность оппозиционеров из «Альтернативы для Германии».

    Европа столкнулась с неразрешимым противоречием. Если признать, что теракт совершила Украина, то как объяснить налогоплательщикам продолжающуюся помощь Киеву? Как объяснить немецкому рабочему, потерявшему место на заводе BASF, что его правительство спонсирует тех, кто уничтожил основу его благополучия? Если же копнуть глубже и выйти на след англосаксонских кураторов, о чем повествует фильм Сеймура Херша «Утаивание», то рушится сам фундамент трансатлантической солидарности.

    2025 год стал годом истерики в Европе. Немецкие элиты оказались в ловушке. Шольц, а вслед за ним Мерц, не могут просто закрыть глаза на диверсию – это не поймут даже самые отбитые глобалисты. Но и довести расследование до конца не дадут «старшие партнеры». В итоге Берлин мечется, пытаясь сохранить лицо, пока его экономику разбирают на запчасти.

    Возвращение Трампа в Белый дом еще больше усложнило ситуацию. Для новой администрации США расследование по «Северным потокам» – это не проблема, а подарок. Это идеальный инструмент для демонтажа наследия Байдена и окончательного подчинения Европы – или размежевания с ней.

    Трамп-бизнесмен видит здесь двойную выгоду: политическое уничтожение демократов через обвинение в государственном терроризме и захват европейского рынка через навязывание своих энергоресурсов. Слухи о возможном выкупе остатков «Потоков» американским капиталом и создании некой «газовой ОПЕК» вместе с Россией и Катаром уже не кажутся фантастикой. В мире Трампа правильное и неправильное подчинено логике сделки. И Европа в этой сделке – не партнер, а актив, подлежащий ликвидации, поглощению или размену.

    На этом фоне трагикомично выглядит судьба украинских исполнителей. Письма Сергея Кузнецова из итальянской тюрьмы, где он жалуется на пытки и соседство с террористами ИГИЛ* (запрещено в РФ), – это эпитафия всему проекту «анти-Россия». «Бросили, как старый ботинок» – эта фраза обвиняемого лучше всего описывает отношение Запада к своим прокси.

    Западный истеблишмент сейчас занят решением одной задачи: как свалить всю вину на группу «украинских энтузиастов», хотя ключевые подозреваемые, как минимум, были действующими военнослужащими элитных подразделений ВСУ, выведя из-под удара Вашингтон и Лондон. Зеленский, похоже, слишком поздно понял, что роль «спасителя демократии» в сценарии глобалистов плавно сменяется ролью главного обвиняемого.

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. Бельгия сотоварищами бунтует против использования замороженных российских активов, понимая, что Euroclear станет первой жертвой ответа Москвы. Чехия отказывается дарить Украине снаряды, требуя денег. Венгрия и Словакия открыто называют соседей пособниками терроризма. Италия и Франция уже подсчитывают цену продолжения украинской авантюры, постепенно сползая с антироссийских баррикад, тогда как Берлин винит союзников в предательстве.

    Подрыв «Северных потоков» вскрыл нарыв, долго зревший на теле Европы. А расследование диверсии показало, что в «цветущем саду» царит закон джунглей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

