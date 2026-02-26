Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве

Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны

Tекст: Катерина Туманова

Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

«Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

«Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.



