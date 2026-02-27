Сына кронпринцессы Норвегии решили оставить в тюрьме до приговора

Адвокат Крушевский: Сын кронпринцессы Норвегии останется под стражей до приговора

Tекст: Мария Иванова

Старший сын кронпринцессы Метте-Марит не выйдет на свободу до завершения слушаний, передает РИА «Новости». По словам полицейского адвоката Андреаса Крушевского, арест продлится минимум до конца марта.

«Поскольку обвиняемый был заключен под стражу в рамках судебного дела, то, по правилам, обвиняемый автоматически остается под стражей в течение срока до нескольких недель после закрытия судебного дела и вплоть до вынесения приговора», – пояснил юрист.

Разбирательство продлится семь недель и завершится 19 марта. Кроме того, суд продлил на полгода запрет на приближение Хёйби к одной из пострадавших. Это ограничение действует с сентября 2024 года.

Прокуратура Осло предъявила мужчине обвинения по 32 пунктам, включая четыре эпизода изнасилования. Ему грозит до 16 лет лишения свободы. Хёйби отказался признать вину по самым тяжким статьям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окружной суд Осло в начале февраля отправил старшего сына кронпринцессы под стражу на четыре недели.

Кронпринцесса Метте-Марит на фоне судебного разбирательства извинилась за прошлую дружбу с Джеффри Эпштейном.