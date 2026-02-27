  • Новость часаИнформресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 18:46

    Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае

    Эксперт Коробов объяснил возможную задержку туристов в Пермском крае зыбучим снегом

    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа туристов на снегоходах могла задержаться в Пермском крае из-за сложных погодных условий и особенностей снежного покрова, заявил чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов.

    Причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае мог стать зыбучий снег, затрудняющий передвижение, передает РИА «Новости».

    Чемпион России по эндуро Александр Коробов пояснил, что в этом районе часто выпадает много снега, а нынешняя структура покрова осложняет движение техники. «Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет», – рассказал Коробов.

    Он также отметил, что причиной пропажи туристов могла стать поломка техники или ошибка маршрута – возможно, группа уехала не в ту сторону и заблудилась. Коробов напомнил, что недавно был в этих местах и лично убедился в сложных погодных условиях. По его словам, погода в этом районе может резко меняться несколько раз в течение дня, что также создает дополнительные трудности для путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красновишерском округе Пермского края началась масштабная операция по спасению путешественников, которые отправились на плато Кваркуш и перестали выходить на связь.

    27 февраля 2026, 12:19
    Российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов

    Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot занял лидирующие позиции сразу в девяти зарубежных аналитических обзорах, посвященных автоматизации сельхозтехники.

    Cognitive Pilot оказалась единственной отечественной компанией в престижных списках. Аналитики выпустили девять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования, где россияне заняли места в первой пятерке. Такой значимый успех достигнут разработчиком впервые, хотя фирма и раньше попадала в рейтинги.

    Эксперты Markets CAGR отмечают: «На рынок выходят новые игроки, такие как Cognitive Pilot, с инновационными технологиями, ориентированными на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта».

    Аналитики подчеркивают, что подобные решения привлекают фермеров возможностью повысить производительность. Российские системы обеспечивают бесшовную работу с уже имеющимся оборудованием.

    Гендиректор компании Ольга Ускова объяснила высокую оценку реализацией революционных проектов в агросфере за последние годы. По ее словам, предприятие выпустило полностью автономный трактор и создало решения для анализа почвы. Она добавила, что фактически речь идет о появлении робота-агронома, задающего мировые тренды.

    Объем рынка автономного управления агротехникой в 2025 году составил 15 млрд долларов, а к 2031 году вырастет до 26,57 млрд. Автопилоты повышают производительность на 30–35% и снижают расходы на топливо. Важно, что российская система работает на основе компьютерного зрения даже без сигнала GPS.

    27 февраля 2026, 13:40
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    26 февраля 2026, 22:33
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    27 февраля 2026, 17:44
    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию

    Российские фехтовальщики стали лидерами медального зачета юниорского первенства Европы в Тбилиси

    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная России по фехтованию на юниорском первенстве Европы в Тбилиси завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, став первой в медальном зачете.

    Российская команда стала победителем медального зачета юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси. Россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Второе место заняли спортсмены из Италии, а третье – представители Франции, передает ТАСС.

    Чемпионами стали саблистка Карина Таллада, а также женская и мужская сборные России по сабле. Серебро досталось саблисту Ярославу Борисову. Бронзовые награды завоевали шпажист Роман Селютин, саблистка Александра Михайлова, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская команда России по рапире.

    Российские фехтовальщики выступали на турнире под национальным флагом, а в честь их побед звучал государственный гимн России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого саблистка Александра Михайлова одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе. А в апреле 2025 года Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Китае.

    Напомним, в марте 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.

    27 февраля 2026, 05:35
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.

    Взаимодействие проводится в рамках установленных международных процедур зимней навигации, указали в агентстве, передает РИА «Новости».

    Сложная обстановка и штормовой ветер привели к тому, что морской транспорт застревает в международных и территориальных водах. По запросу Хельсинки российский ледокол также может зайти в финскую акваторию для оказания поддержки.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснял, что залив покрылся льдом из-за морозов. Корпорация Росатом для обеспечения проводок уже направила в регион атомный ледокол «Сибирь».

    Напомним, в конце февраля Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет. Атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в морском порту Приморск. Росатом направлял атомоход в регион по запросу Министерства транспорта России.

    26 февраля 2026, 20:05
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    27 февраля 2026, 09:34
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    27 февраля 2026, 13:38
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану

    Эксперт Семенов: Война Пакистана с Афганистаном противоречит интересам России

    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан располагает значительно большими и современными вооруженными силами, чем Афганистан. Но в условиях асимметричной войны в горных районах потенциал сторон может частично сравняться, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

    «Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

    Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

    «В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    26 февраля 2026, 21:44
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 21:54
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 22:33
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    27 февраля 2026, 14:39
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    27 февраля 2026, 06:10
    @ U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы при попытке приблизиться к французскому атомному авианосцу «Шарль де Голль» в акватории Балтийского моря.

    Инцидент произошел у побережья Швеции рядом с городом Мальмё, заявили в главном штабе ВС Франции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Военные уточнили, что нейтрализовали объекта шведские силы, задействовав систему радиоэлектронного подавления.

    Сам аппарат обнаружить пока не удалось: по одной из версий, он упал в море. Шведские СМИ также допускают, что дрон мог вернуться на судно, с которого был запущен.

    Корабль находится в Северной Атлантике для участия в миссии «Балтийский часовой». В НАТО заявили, что операция направлена на «охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий».

    Длина французского корабля составляет 261,5 метра, это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. На его борту обычно размещаются несколько тысяч военнослужащих и около 30 истребителей.

    Осенью 2025 года НАТО решило усилить миссию «Балтийский страж» в ответ на появление беспилотников в регионе. В ноябре французские военные зафиксировали пролет неопознанных дронов над базой атомных подводных лодок Иль-Лонг.

    26 февраля 2026, 22:47
    Полиция нашла пропавшую в Смоленске девочку в доме на ее улице

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленске девятилетнюю девочку, пропавшую ранее, обнаружили живой в квартире на той же улице, где она живет.

    Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли вечером сотрудники уголовного розыска, передает РИА «Новости». По информации поискового отряда «Сальвар», ребенок находился в одной из квартир дома на той же улице, где проживает вместе с семьей.

    Согласно сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, девочка была найдена в квартире города, где находился и мужчина 1983 года рождения.

    Следственный комитет России ранее сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка был установлен и задержан, сейчас с ним работают следователи.

    В региональных силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в квартире сожительницы подозреваемого. Девочка жива, ее состояние не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске.

    Девочка была обнаружена живой на третий день поисков и сейчас находится под наблюдением врачей.

    Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, отказался давать показания и потребовал адвоката.

    27 февраля 2026, 05:52
    @ Rahmat Gul/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламабад начал открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.

    «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.

    В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.

    Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

    Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.

    27 февраля 2026, 10:11
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генпрокуратура подала в суд на бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова с требованием изъять его имущество на более чем 533 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В ходе проверки у Исмаилова нашли имущество «общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010–2022 годы», указал собеседник ТАСС.

    Среди обнаруженных ценностей фигурируют два серебряных сервиза, 30 рюмок и коллекция часов марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer. Также проверка выявила наличие восьми земельных участков, пяти зданий в Дагестане, квартиры в Москве и шести иномарок. Недвижимость и автомобили были оформлены на подставных лиц.

    Ответчики признали номинальное владение частью объектов, однако следствие доказало невозможность покупки остальных активов на легальные зарплаты. Официальный доход семьи полицейского за 12 лет составил менее 23 млн рублей. Сам Исмаилов находится под стражей по обвинению во взяточничестве.

    В августе 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова имущество на 2 млрд рублей. В 2024 году Следственный комитет сообщил о задержании мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке.

