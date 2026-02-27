Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае

Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Эксперт Коробов объяснил возможную задержку туристов в Пермском крае зыбучим снегом
Группа туристов на снегоходах могла задержаться в Пермском крае из-за сложных погодных условий и особенностей снежного покрова, заявил чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов.
Причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае мог стать зыбучий снег, затрудняющий передвижение, передает РИА «Новости».
Чемпион России по эндуро Александр Коробов пояснил, что в этом районе часто выпадает много снега, а нынешняя структура покрова осложняет движение техники. «Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет», – рассказал Коробов.
Он также отметил, что причиной пропажи туристов могла стать поломка техники или ошибка маршрута – возможно, группа уехала не в ту сторону и заблудилась. Коробов напомнил, что недавно был в этих местах и лично убедился в сложных погодных условиях. По его словам, погода в этом районе может резко меняться несколько раз в течение дня, что также создает дополнительные трудности для путешественников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красновишерском округе Пермского края началась масштабная операция по спасению путешественников, которые отправились на плато Кваркуш и перестали выходить на связь.