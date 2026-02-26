Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана

Tекст: Валерия Городецкая

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20.00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», – заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади телеканалу RTA, передает РИА «Новости».

По информации представителя Министерства обороны Афганистана, операция ведется сразу с нескольких направлений – в том числе в провинциях Хост, Пактия, Нуристан, а также ряде других районов

Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар.