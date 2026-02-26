Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.10 комментариев
Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана.
«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20.00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены», – заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади телеканалу RTA, передает РИА «Новости».
По информации представителя Министерства обороны Афганистана, операция ведется сразу с нескольких направлений – в том числе в провинциях Хост, Пактия, Нуристан, а также ряде других районов
Напомним, десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар.