Мерц заявил о продолжении конфликта на Украине до истощения одной из сторон
Боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Мерц заявил, что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда одна из сторон будет истощена в военном или экономическом отношении, передает РИА «Новости».
Канцлер Германии подчеркнул, что не верит в возможность скорого урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать долгосрочную безопасность страны после конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.
Также Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.