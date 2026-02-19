Сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге

Tекст: Денис Тельманов

Cотрудники территориального центра комплектования ВСУ открыли стрельбу в селе Мамалыга Черновицкой области, пишет украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел во время мобилизации. На видео с места событий мужчины в военной форме избивают других мужчин, слышны выстрелы, а женщина пытается защитить одного из них.

Полиция Черновицкой области подтвердила факт стрельбы и заявила, что инцидент связан с задержанием разыскиваемого местного жителя за «преступление против установленного порядка несения военной службы».

По данным ведомства, сотрудник спецподразделения полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, чтобы пресечь противоправные действия и разблокировать движение. В результате происшествия никто не получил травм.

Полиция инициировала служебную проверку по факту применения оружия. Украинские СМИ отмечают, что случаи силовой мобилизации и жестких действий военкоматов в стране становятся все более частыми на фоне острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание.

В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.

Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.