Мишустин заявил об усилении борьбы с контрафактными стройматериалами

Кабмин подготовил законопроект для борьбы с контрафактными стройматериалами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России подготовило законопроект, направленный на усиление борьбы с контрафактной продукцией на рынке строительных материалов. Документ должен повысить эффективность контроля за выполнением обязательных требований к товарам, используемым в строительстве, передает ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что от качества стройматериалов зависит безопасность и здоровье граждан.

Глава правительства отметил: «Нужно исключить возможность попадания на рынок контрафакта». Новый порядок, по его словам, позволит защитить людей от подделок, а предприятия – от недобросовестной конкуренции. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг правительство России отказало девелоперской компании «Самолет» в предоставлении льготного кредита.

До этого в стране ввели национальный стандарт для оценки качества отделки новостроек. Напомним, что в январе президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости заранее учитывать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов. Глава государства также потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир.



