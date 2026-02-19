Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Мишустин объявил о выделении двух млрд рублей Белгородской области
Мишустин: Белгородская область получит два млрд рублей на восстановление жилья
Правительство России выделит Белгородской области дополнительно 2 млрд рублей для помощи жителям, потерявшим жилье из-за обстрелов с украинской стороны, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий», – заявил Мишустин, передает ТАСС. Он уточнил, что новые средства направят на поддержку граждан, утративших дома и квартиры.
Председатель правительства также подчеркнул, что особое внимание следует уделить оперативности выплат. Мишустин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой обеспечить максимально быструю доставку средств пострадавшим.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов.