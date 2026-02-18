Над Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Брянской областью сбили 21 дрон, над Белгородской – шесть, над Крымом – также шесть, указало ведомство в Max.

Пять БПЛА уничтожили над Курской областью, по два – над Ростовской областью и Чувашией, и один – над Черным морем.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ Белгородской области подверглись ракетному обстрелу ВСУ, также фиксировался налет беспилотников.

Вечером во вторник над Россией поразили 14 украинских БПЛА.