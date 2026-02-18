  • Новость часаУиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    Белгород подвергся ракетному обстрелу
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    18 февраля 2026, 09:23 • Новости дня

    ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на задачу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты бригады ВСУ взорвали одну из переправ в Днепропетровской области, чтобы избежать отправки на боевую задачу, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты одной из бригад ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области на границе с Запорожской, чтобы не участвовать в боевых действиях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, инцидент произошел при участии военнослужащих 67-й бригады ВСУ.

    В силовых структурах уточнили: «Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель – избежать отправки личного состава на боевую задачу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили около двух рот противника в ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области.

    Подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.

    Минобороны информировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
    @ Министерство просвещения РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб 14 февраля на территории проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» гвардии ефрейтор Павел Порсев с позывным «Мажор» погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Как рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, Порсев руководил военно-патриотическими журналами «Ахмат» и «Победоносец». Он также отмечал вклад Порсева в развитие военно-патриотического движения и информационную поддержку участников спецоперации.

    В «Союзе танкистов России» добавили, что Порсев создал журнал «Победоносец», в котором рассказывал о боевом пути и традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, а также освещал подвиги бойцов на фронте. Помимо «Победоносца», Порсев был издателем журналов «Ахмат» и «Алга».

    За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Павел Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, включая медаль «За взятие Авдеевки».

    Ранее заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» погиб в результате удара украинского FPV-дрона в Харьковской области.

    17 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 334 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 беспилотников, 650 ЗРК, 27 742 танка и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    17 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области погиб один человек, еще один водитель в Беловском районе не пострадал, сообщают власти региона.

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб мужчина. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также, по словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района произошла еще одна атака ВСУ на автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации. Других пострадавших в результате этих атак не было.

    Ранее, 7 февраля, в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области дрон ВСУ вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина, а три человека, включая ребенка, пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Курской области от рук ВСУ во время спецоперации погибли 460 мирных жителей, среди которых двое детей, также были ранены или покалечены 1279 гражданских лиц.

    А судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


    18 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Суд в Омске приговорил подростков за поджог военного вертолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 годам лишения свободы двух подростков, которые в сентябре 2024 года подожгли на территории военного аэропорта «Омск-Северный» вертолет Ми-8. Они также будут обязаны возместить ущерб в размере 668 млн рублей, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум подросткам, совершившим поджог военного вертолета Ми-8 на территории аэропорта «Омск-Северный», передает ТАСС. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй – семь с половиной лет. Оба будут отбывать наказание сначала в воспитательной колонии, затем – в колонии общего режима, а также обязаны выплатить Министерству обороны России 668 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

    Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак уточнила, что подростки признаны виновными по части 2 статьи 205 УК России – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

    Суд установил, что ночью в сентябре 2024 года подростки 2008 года рождения проникли на военный аэродром и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8. Уже в течение суток после инцидента их задержали, и на допросе они признались в содеянном.

    По данным следствия, подростки действовали по указанию неизвестного лица, с которым связались через Telegram. Им был обещан нелегальный доход в 20 тыс. долларов за выполнение задания. После совершения поджога и отправки видеоотчета куратору обещанная сумма им перечислена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.

    17 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

    По его словам, несмотря на отсутствие доступа к спутниковому интернету, российские беспилотные системы продолжают выполнять задачи в прежнем режиме, передает ТАСС.

    «Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», – отметил Криворучко в комментарии ВГТРК.

    В январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    17 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»

    МО: Радиоперехваты говорят о ледяной ловушке для ВСУ у Купянска-Узлового

    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из-за сильных холодов в Харьковской области сталкиваются с непростым выбором – умереть от холода или быть расстрелянным своими же, это подтверждают радиоперехваты, сообщили в Минобороны.

    Серьезная часть украинских военных у Купянска-Узлового угодила в «ледяной мешок», до 30% личного состава ВСУ выбыла из-за холода, на что указывают радиоперехваты, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

    «Враг заперт в ледяной ловушке без шансов на спасение», – указало ведомство.

    Украинский пленный сообщил, что у многих бойцов ВСУ обморожены руки и ноги, поскольку окопы днем заливает водой, а ночью наступают морозы. По его словам, в таких условиях невозможно согреться, поскольку на попытку разжечь огонь прилетают российские дроны.

    Эти дроны видят тепловую сигнатуру людей и потому могут наводиться на блиндажи.

    Ранее украинский военнопленный Дмитрий Кушнеренко сообщил, что у Купянска-Узлового в Харьковской области ВСУ из-за холодов боевики ВСУ оказались заблокированы внутри укрытий, часть из них замерзла насмерть.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    17 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    Пять человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области

    Пять человек ранены при атаках ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, в результате которых пострадали пять местных жителей, повреждены здания и автомобили, сообщают власти региона.

    Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, пострадали пять мирных жителей, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота, у другого мужчины диагностированы ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей зафиксировали баротравму. Раненых экстренно отправили в городскую больницу № 2 Белгорода, в здании повреждены окна, фасад и входная группа.

    В районе села Почаево Грайворонского округа FPV-дрон поразил автомобиль – водитель получил баротравму и ожог руки. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего перевели в областную клиническую больницу. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

    В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по машине, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины был доставлен самообороной в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль также поврежден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу и атаке дронов, а системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В воскресенье Белгород также подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, а в селе Никольское мирный житель оказался госпитализирован после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю.

    А в субботу в области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два человека.


    18 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл авиагоспиталь

    Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл Boeing 737

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту польского Жешува приземлился медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS из Осло, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, уточнив, что точка является перевалочным пунктом наемников ВСУ.

    «Воздушный госпиталь» Boeing 737 авиакомпании SAS только что прибыл из норвежского Осло в польский Жешув, который является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников на Украину. Судя по всему, в ходе одного из российских ударов куда-то серьёзно прилетело», – написал он.

    Сервис Flightradar24 указал, что самолет с 18 больничными койками прибыл в Жешув из норвежского Осло.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины. Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии. МИД сообщил об участии 20 тыс. иностранных наемников на стороне ВСУ.

    18 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Зеленский пожаловался порталу Axios на возросшее давление Трампа на Украину

    Зеленский пожаловался Axios на давление Трампа на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, как американский лидер Дональд Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

    Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

    Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

    «Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

    Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

    Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

    «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

    Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

    По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

    Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

    Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.


    18 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало пополнять подразделения пехоты женщинами-военнослужащими, рассказали представители российских силовых структур.

    «Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

    В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ написала, что ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги. Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках. Марочко в ноябре сообщал, что ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения.

    17 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинского беспилотника по центру социального обслуживания в Железном Порту пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В Железном Порту Голопристанского муниципального округа при ударе БПЛА по комплексному центру социального обслуживания населения был ранен один из проживающих. Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

    В поселке Счастливцево Генического округа беспилотник повредил Центр творческой молодежи, а возгорание, возникшее на месте ЧП, оперативно ликвидировали сотрудники. В Брилевке сброшенный с дрона боеприпас повредил кровлю магазина автозапчастей и оборвал линию электропередачи.

    В Новой Каховке в результате обстрела воспламененилась крыша неэксплуатируемого магазина на территории Центрального рынка. В поселке Днепряны Новокаховского городского округа поврежден частный жилой дом в результате попадания. В Таврийске в ходе обстрела произошел пожар легковых автомобилей.

    В Каланчакском районе саперы обезвредили три взрывоопасных предмета. Под артиллерийские и дроновые удары также попали Алешки, Великая Кардашинка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря и Пролетарка. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Кардашинка, Костогрызово, Новая Маячка, Подлесное, Подстепное, Песчановка, Раденск, Саги, Солонцы и Старая Збурьевка.

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, при этом сбили 24 дрона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма после атак на гражданскую инфраструктуру регионов России.

    17 февраля 2026, 14:40 • Новости дня
    В Сумах прогремели несколько взрывов на фоне тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины вновь зафиксировали два взрыва, при этом в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

    В Сумах, расположенных на севере Украины, зафиксированы еще два взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Это произошло на фоне продолжающейся воздушной тревоги, объявленной в Сумской области.

    Ранее в этот же день сообщалось о четырех других взрывах в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная инфраструктура была повреждена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях на Украине. В нескольких регионах прекратились теплоснабжение и водоснабжение.

    В населенном пункте Бурштын Ивано-Франковской области зафиксировали громкие взрывы во время сигнала об опасности с воздуха.

    В городе Кировоград произошли взрывы.

