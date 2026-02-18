Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на задачу
Солдаты бригады ВСУ взорвали одну из переправ в Днепропетровской области, чтобы избежать отправки на боевую задачу, сообщили в российских силовых структурах.
Солдаты одной из бригад ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области на границе с Запорожской, чтобы не участвовать в боевых действиях, передает ТАСС.
По информации российских силовых структур, инцидент произошел при участии военнослужащих 67-й бригады ВСУ.
В силовых структурах уточнили: «Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель – избежать отправки личного состава на боевую задачу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили около двух рот противника в ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области.
Подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.
Минобороны информировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.