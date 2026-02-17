  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    17 февраля 2026, 12:21 • Новости дня

    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 334 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 беспилотников, 650 ЗРК, 27 742 танка и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    17 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов, обломки дронов заметили в нескольких районах города, сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

    Дежурные средства противовоздушной обороны отражали три волны атак БПЛА, указал Кравченко, передает РИА «Новости».

    Обломки упали в нескольких районах, никто не пострадал, инфраструктура так же не повреждена.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, сбили 24 дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника над Россией уничтожили 151 украинский беспилотник.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    16 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Состав российской делегации на переговорах в Женеве увеличат до 20 участников, все из них уже получили визы для поездки, сообщил источник.

    Делегация России на переговорах в Женеве будет увеличена до 20 человек, передает ТАСС. Источник агентства сообщил: «Делегацию расширили, в нее войдут около 20 человек».

    Все участники российской делегации уже получили одобрение виз для участия в трехсторонних переговорах.

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрали гостиницу InterContinental. На переговорах в Женеве планируют обсудить территориальные вопросы.

    16 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов и функционеров

    @ Sven Hoppe/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.

    Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что решение принято на основании постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

    В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.

    Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград. Офис Зеленского подчеркнул, что данный указ вступает в силу с момента публикации.

    Ранее власти Киева не раз вводили аналогичные меры против граждан России, однако, эти решения не оказывали реального влияния.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал Инфантино дегенератом в ответ на этот призыв.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    16 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за последние сутки освободили Покровку в Сумской области, а Южная группировка завершила зачистку Миньковки в ДНР.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Графского, Андреевки и Мирополья в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Казачьей Лопанью, Липцами и Токаревкой.

    При этом потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, четыре склада матсредств и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии возле Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Новоосиново, Ковшаровки в Харьковской области, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Новопавловки в Днепропетровской области, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого, Торецкого, Сергеевки и Нового Донбасса в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Подгавриловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Риздвянки, Чаривного, Любицкого и Комсомольского в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО.

    16 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, а для представителей прессы будет организован отдельный пресс-центр напротив отеля, сообщил МИД Швейцарии.

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, передает РИА «Новости». МИД Швейцарии сообщил, что представители СМИ не смогут присутствовать на трехсторонних переговорах.

    «Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», – заявили в министерстве.

    Ведомство также организует специальный пресс-центр для журналистов. Он будет располагаться напротив отеля InterContinental, где состоится встреча делегаций.

    Делегация России прибудет в Женеву во вторник утром, а вылет в Москву запланирован на вечер среды.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, которые возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    16 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental

    @ Christiane Oelrich/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрана гостиница InterContinental.

    «Все будет проходить в InterContinental», – заявил источник ТАСС.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    16 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Обнародованы подробности передачи Сабуровым питбайков бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комик Нурлан Сабуров по собственной инициативе передал десять питбайков бойцам спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

    Сабуров летом 2025 года обратился к командиру подразделения «Легион Вагнер Истра» Александру Кузнецову (позывной Ратибор) с предложением лично поддержать бойцов, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    Передача техники прошла на территории округа Истра. Сотрудники муниципалитета приняли питбайки и доставили их в подразделение под командованием Ратибора.

    После вручения техники участники спецоперации записали видеоролик с благодарностью Сабурову и показали новые мотоциклы. Российские военнослужащие выразили уверенность, что эта техника поможет им эффективнее выполнять боевые задачи. Бойцы также отметили, что поддержка с тыла особенно важна и «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных.

    СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова.

    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    TNI: Россия направила Су-57 к границе с Китаем из-за угрозы Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейшие российские боевые самолеты Су-57 передислоцировали на отдаленный аэродром, чтобы обезопасить их от возможных атак в зоне спецоперации, пишет The National Interest.

    Москва якобы отправила Су-57 на границу с КНР, чтобы защитить дорогую технику, передает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.

    По мнению авторов, переброска на авиабазу на Дальнем Востоке связана с максимальной географической удаленностью от боевых действий на Украине.

    В статье говорится о спутниковых снимках, где запечатлены несколько бортов.

    В материале также допускается, что истребители могут находиться в регионе для проведения плановых испытаний или модернизации.

    Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35.

