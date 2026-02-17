«Вкусвилл» начал проверку после отравления школьников пельменями

Tекст: Елизавета Шишкова

Компания находится на связи с пострадавшими после употребления пельменей из сети «Вкусвилл», передает РИА «Новости».

Представители бренда выразили надежду на скорейшее выздоровление покупателей и сообщили о планах провести внеплановый аудит продукции. В компании подчеркнули, что ожидают официальный комментарий производителя и подчеркнули важность соблюдения условий приготовления полуфабрикатов.

Ранее два школьника из Москвы, съевшие пельмени с говядиной из «Вкусвилл», были госпитализированы с высокой температурой и диагнозом «сальмонеллез», пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Несовершеннолетние несколько суток находились в тяжелом состоянии, их лечили антибиотиками и капельницами, а стабилизировать состояние удалось только на третий день. Школьники остаются под наблюдением врачей.

Родители направили магазину претензию, после чего «Вкусвилл» вернул деньги за продукты и предложил возместить расходы на лечение. Производителем партии пельменей выступает ООО «Гурман», которому ранее уже делали предостережение из-за инородного предмета в продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участницы Олимпиады в Милане почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

Воспитанники и тренеры академии футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина отравились во время спортивных сборов в Сочи.

Двадцать юных спортсменов, приехавших на соревнования по регби, отравились в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи.