В Сочи отравились дети и тренеры академии футболиста «Спартака» Зобнина

Tекст: Мария Иванова

Воспитанники и тренеры академии футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина отравились во время спортивных сборов в Сочи, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе академии, состояние большинства детей оценивается как положительное, медицинская помощь оказывается на месте, госпитализация не потребовалась.

В официальном сообщении говорится: «Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние... Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания. Просьба не паниковать и держаться вместе».

Инцидент произошел в одной из гостиниц поселка Лоо в Лазаревском районе. По данным следственного управления СК по Краснодарскому краю, симптомы отравления появились у группы несовершеннолетних спортсменов и взрослых, прибывших на спортивные сборы. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование ведется совместно с Роспотребнадзором, который начал эпидемиологическую проверку, включая отбор проб питьевой воды и продуктов питания для лабораторных исследований.

Прокуратура Лазаревского района также подключилась к проверке обстоятельств массового отравления. Известно, что среди пострадавших – дети в возрасте 10-12 лет, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби.

Ранее сообщалось, что в сочинской гостинице поселка Лоо 20 школьников-спортсменов почувствовали недомогание.