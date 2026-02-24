Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина

Tекст: Ольга Иванова

Апелляционный суд Варшавы приступил к рассмотрению жалобы на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает РИА «Новости».

Заседание организовано в закрытом формате, детали процесса не раскрываются.

Жалоба была подана адвокатами Бутягина после решения суда от 10 февраля, согласно которому продлили срок содержания археолога под стражей. Во вторник суд начал изучать доводы защиты по этому вопросу.

Защита российского археолога Александра Бутягина обратилась в суд Варшавы с просьбой изменить меру пресечения с ареста на залог в размере 50 тыс. злотых – примерно 14 тыс. долларов, а также ввести полицейский надзор и запрет на выезд из страны, сообщила судья Маданна Пекарская-Дронжек во время рассмотрения жалобы защиты на продление ареста Бутягина.

Судья уточнила, что защита Бутягина предложила в качестве альтернативы аресту установить крупный залог, полицейский надзор и запрет на выезд, а также напомнила, что ученый готов являться на все заседания и имеет постоянное место проживания в Польше.

Адвокат археолога Адам Доманьский в суде отметил, что содержание Бутягина под стражей не обосновано. По его словам, Бутягин был осведомлен об обвинениях и преследовании на Украине, но не скрывался на территории России, что, по мнению защиты, доказывает его готовность не препятствовать рассмотрению дела об экстрадиции.

В завершение Доманьский сообщил, что для проживания Бутягина в Варшаве уже арендовано жилье, где он сможет находиться на время судебного процесса.

Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

Ранее окружной суд Варшавы принял решение не заменять судью по делу об экстрадиции археолога Александра Бутягина.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

Адвокаты считают, что российский археолог может провести в польском СИЗО до двух лет.