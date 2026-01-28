Суд Варшавы отклонил ходатайство защиты археолога Бутягина

Tекст: Катерина Туманова

«Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты об отводе судьи от рассмотрения дела об экстрадиции Александра. Процесс будет продолжен с участием судьи [Дариуша] Любовского», – приводит сообщение ТАСС.

Следующее заседание по вопросу экстрадиции не назначено, однако предполагается, что Бутягин сможет присутствовать там лично.

По словам адвоката Бутягина, решение об отводе судьи может приниматься без уведомления сторон о дате заседания. Тем не менее, если информация о заседании становится известна, защита вправе принять в нём участие.

Адвокат археолога подчеркнул, что защита предприняла все возможные меры для участия, однако суд не был обязан уведомлять их, и процедура могла быть организована иначе, чтобы дать защитникам возможность выступить, чего не произошло.

Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину. Адвокаты считают, что российский археолог может провести в польском СИЗО два года.

При этом в суде Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья.