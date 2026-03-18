В Сухуме прошел показ фильма RT Documentary о Крыме

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие организовано представительством Россотрудничества и дирекцией Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия и приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В программу вошел показ фильма, посвященного изменениям, которые произошли на полуострове за последние годы, развитию инфраструктуры и важнейшим реализованным проектам. Кроме того, была представлена выставка «Жены героев», где можно было увидеть фотографии и письма матерей, жен и дочерей участников спецоперации на Украине. Экспозиция акцентировала внимание на личных историях, стойкости и поддержке семей.

«Сегодня мы показываем фильм, который подводит итог развитию Крыма за последние годы и демонстрирует, насколько изменилась территория, какие масштабные инфраструктурные проекты были реализованы. Для нас важно познакомить молодежь с этим опытом и показать возможности, которые сегодня открываются, в том числе в рамках программ студенческого туризма», – отметила директор Представительства ДВФМ Юлия Красцова.

Студенты, посетившие мероприятие, поделились личными впечатлениями. Даниил Аршба отметил, что фильм был познавательным и вызвал желание посетить Крым, а Александра Гварамия подчеркнула, что благодаря мероприятию молодежь может глубже узнать историю полуострова и его значимость для России.