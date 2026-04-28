В Таиланде бесследно исчез проживший там 12 лет россиянин
Уроженец Хакасии Георгий (Егор) Новиков, переехавший в Таиланд более 10 лет назад, перестал выходить на связь с матерью в конце прошлого года, а вскоре после начала поисков скоропостижно скончался его брат-близнец, сообщила лидер местной группы волонтеров Светлана Шерстобоева.
Новикову 42 года, он не общался с родными с декабря, пояснила Шерстобоева, передает РИА «Новости».
Мужчина переехал в Таиланд 12 лет назад.
Пропавший вел замкнутый образ жизни и мало рассказывал о себе, поэтому зацепок крайне мало.
Ситуация осложнилась трагическим известием: в Новосибирске умер брат-близнец пропавшего. Мать мужчин находится в отчаянии и просит добровольцев найти хотя бы одного оставшегося в живых сына.
На данный момент у поисковиков нет копии паспорта россиянина. Известно лишь, что он очень любит собак и, вероятнее всего, арендовал отдельный дом в районе Пратамнак, так как в большинстве тайских многоквартирных комплексов запрещено держать животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле другой гражданин России погиб в дорожно-транспортном происшествии в Паттайе. В феврале правоохранители обнаружили мертвым пропавшего ранее в Таиланде Михаила Емельянова.