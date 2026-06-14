Росавиация ограничила полеты из России в Иран

Tекст: Антон Антонов

В NOTAM указано, что с 14 по 24 июня в период с 23.00 до 11.00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщило ведомство в «Максе».

В остальное время суток, с 11.01 до 22.59 по московскому времени, решение о выполнении рейсов в иранские аэропорты должно приниматься после оценки рисков. При этом авиакомпаниям предписано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила запрет на выполнение рейсов и транзитных перелетов через воздушное пространство Израиля и Ирана для российских авиакомпаний.

В апреле пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву впервые с конца февраля.

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