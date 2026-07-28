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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    4 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    8 комментариев
    28 июля 2026, 09:39 • Новости дня

    Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Reuters: Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе, предполагающего добровольные взносы участников и лишающего иранскую сторону права единоличного контроля над транзитом.

    Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива

    «Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов», – говорится в сообщении агентства.

    В рамках данного предложения Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Инициатива Омана пользуется поддержкой в регионе, отмечает РИА «Новости».

    В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах, однако ситуация в проливе пока остается неизменной: он по-прежнему закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских ударов.

    Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    Исламская республика планировала контролировать этот стратегический маршрут без участия Вашингтона.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

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    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

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    27 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Посол сообщил о праве Ирана ответить Украине за гибель моряка

    Посол Джалали: Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель моряка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море, заявил посол республики в России Казем Джалали.

    «Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа», – приводит RT слова дипломата.

    Посол добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято руководством Ирана. При этом власти будут исходить исключительно из интересов республики.

    Напомним, Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на самооборону после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

    В связи с этим инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского министерства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева разделить вину за это нападение.

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    27 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вашингтон отложил военную операцию против Ирана из-за истощения запасов ракет

    WSJ: США отложили крупный удар по Ирану из-за нехватки ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское руководство решило приостановить подготовку к масштабной атаке на Исламскую республику ради сохранения зенитных боеприпасов и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта, пишет Wall Street Journal.

    Соединенные Штаты приостановили крупную военную кампанию на фоне опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot, передает РИА «Новости».

    «Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО», – пишет The Wall Street Journal.

    Изначально американские военные планировали начать интенсивную серию атак продолжительностью до двух недель. Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер разработал несколько вариантов действий, рассчитанных на период от 10 до 14 дней.

    Однако президент США отметил возможность дипломатического урегулирования и подтвердил контакты с Тегераном. Представители американской администрации добавили, что страны Персидского залива, включая Оман и Катар, пытаются возобновить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Американское военное командование продолжило подготовку планов расширения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израильское руководство попыталось склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных боевых действий для уничтожения иранских ядерных объектов.

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    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

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    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

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    28 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Ранее подававший сигнал бедствия Boeing замечен над Персидским заливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, ранее подававший сигнал бедствия, снова появился в небе над Персидским заливом.

    «Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока ТАСС.

    Информатор уточнил, что это тот самый борт, который 23 июля, подал аварийный сигнал во время полета.

    Тогда борт благополучно приземлился на одной из местных военных баз, после чего несколько дней не поднимался в воздух. Причины возникновения нештатной ситуации диспетчеры не уточнили.

    Известно, что этот самолет эксплуатируется уже 46 лет и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

    Кроме того, над нейтральными водами Персидского залива был замечен военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он совершал круговые полеты вблизи границы воздушного пространства, контролируемого иранскими диспетчерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ. В мае беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком.

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    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    28 июля 2026, 07:14 • Новости дня
    Посол Джалали: Иран и Оман решат размер платы за проход в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Маскат обсуждают взимание транзитных сборов с торговых кораблей западных государств при пересечении Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», – сказал дипломат ТАСС.

    Также Джалали анонсировал особый льготный режим транзита для российских кораблей.

    Еще в марте комитет парламента Ирана одобрил введение пошлин на проход иностранных судов через Ормузский пролив.

    В июле иранский МИД обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по совместному управлению судоходством в этой акватории.

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    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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