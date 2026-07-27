Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Посольство России исключило наличие россиян среди пострадавших в Берлине
Жертвами наезда белого минивэна на толпу людей в берлинском парке Тиргартен стали десятки человек, россиян среди них не оказалось, сообщило российское дипломатическое представительство в Германии.
«Посольство подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», – указали в посольстве, передает РИА «Новости».
Нападение произошло 25 июля во время массового мероприятия в районе парка Тиргартен.
Неизвестный за рулем белого минивэна намеренно протаранил толпу отдыхающих. После этого автомобиль врезался в дерево, а злоумышленник покинул место преступления.
Согласно заявлению главы МВД Германии Добриндта, в результате инцидента погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили еще 29 участников мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским терактом. Берлинский спецназ застрелил предполагаемого злоумышленника при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам нападения.