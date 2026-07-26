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Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота, который отмечается 26 июля.
Глава государства прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге, где его приветствовала рота Почетного караула, передает ТАСС.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился Путин к присутствующим. Военные ответили президенту троекратным «Ура!».
В ходе рабочей поездки в Северную столицу российский лидер в торжественной обстановке вручил госнаграды отличившимся служащим ВМФ РФ. После церемонии он пообщался с участниками мероприятия за бокалом шампанского.
Президент отметил, что моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а преданность Отечеству всегда была опорой для матросов и офицеров российского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на торжественные мероприятия в Главное Адмиралтейство.
Глава государства обратился к военным морякам с поздравительной речью.
Российский лидер отметил растущий профессионализм личного состава флота.