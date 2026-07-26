  • Новость часаПутин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    26 июля 2026, 16:42 • Новости дня

    Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота, который отмечается 26 июля.

    Глава государства прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге, где его приветствовала рота Почетного караула, передает ТАСС.

    «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился Путин к присутствующим. Военные ответили президенту троекратным «Ура!».

    В ходе рабочей поездки в Северную столицу российский лидер в торжественной обстановке вручил госнаграды отличившимся служащим ВМФ РФ. После церемонии он пообщался с участниками мероприятия за бокалом шампанского.

    Президент отметил, что моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а преданность Отечеству всегда была опорой для матросов и офицеров российского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на торжественные мероприятия в Главное Адмиралтейство.

    Глава государства обратился к военным морякам с поздравительной речью.

    Российский лидер отметил растущий профессионализм личного состава флота.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    26 июля 2026, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    «Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.

    «Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.

    Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.

    В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

    Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.

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    25 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил одобрить проект метротрамвая в Омске.

    В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.

    «Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.

    Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.

    Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

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    25 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город не является рядовым местом в России, рассказал президент России Владимир Путин.

    «Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».

    Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.

    Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

    Российский лидер отметил стратегический характер и успешное развитие отношений между двумя странами.

    Казахстанский президент подтвердил неизменность курса Астаны на укрепление союзнических связей с Москвой.

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    26 июля 2026, 00:27 • Новости дня
    Путин: Навыки наших морпехов во многом определяют ход СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня военно-морского флота.

    Путин отметил, что растет профессионализм российских моряков. Это происходит как за счет работы в учебных центрах, так и в результате участия в реальных боях. При этом моряки развивают «способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки».

    «Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены высоких государственных наград. Среди них есть и обладатели Золотых Звезд Героев России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    Член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

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    25 июля 2026, 21:17 • Новости дня
    Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Владимиру Путину картину с изображением писателя Федора Достоевского и ученого Чокана Валиханова.

    Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский, передает ТАСС.

    Встреча глав государств состоялась в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    Пресс-служба главы Казахстана сопроводило сообщение фотографией, запечатлевшей момент, когда казахстанский и российский лидеры рассматривают подаренное произведение искусства.

    Президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева.

    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске отцу-фронтовику на фасаде омского госпиталя.

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    25 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.

    Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

    Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

    Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

    На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

    Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.

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    25 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Хоценко доложил Путину о росте валового регионального продукта в Омской области

    Хоценко сообщил Путину о росте ВРП Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о росте валового регионального продукта и попросил поддержки инфраструктурных проектов.

    Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об удвоении темпов роста валового регионального продукта по сравнению с весенними прогнозами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За прошедшее время (с весны) оценка увеличена, она уточнилась, по темпам – практически в два раза. Те цифры, которые я называл тогда – 0,7%, сейчас где-то 1,3% к 2024 году за 2025-й. В этом году мы фиксируем увеличение объема сельского хозяйства порядка 4%», – сказал Хоценко. Он также отметил рост оборота розничной торговли на 10% и увеличение объема платных услуг.

    Глава региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство завода графитированных электродов за 100 млрд рублей и завода сверхкрупногабаритных шин за 60 млрд рублей. Кроме того, Хоценко попросил включить недостроенный омский метрополитен, готовый на 35%, в федеральный реестр недостроенных объектов.

    Отдельно губернатор затронул проблему дефицита газа в шести регионах Сибири, попросив президента поручить правительству и «Газпрому» проработать вопрос расширения газотранспортной системы. Также Хоценко обратился за федеральной поддержкой для строительства нового комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.

    В завершение встречи Хоценко доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, отметив отправку более четырех тыс. тонн гуманитарных грузов. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность трудоустройства, дополнительного образования и развития адаптивного спорта для ветеранов СВО.

    Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил главу государства о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

    Тогда же Путин отметил стабильный рост валового регионального продукта и промышленного производства в субъекте.

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    25 июля 2026, 17:31 • Новости дня
    Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора Казахстан – Россия.

    Лидеры России и Казахстана обсудили создание единой цифровой логистической платформы для оптимизации грузоперевозок на наиболее загруженных направлениях, передает ТАСС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора между двумя странами.

    «На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия», – отметил казахстанский лидер.

    Он выразил уверенность, что применение новых технологий поможет нарастить объемы взаимной торговли и увеличить транзитные потоки.

    Токаев также напомнил об успешном запуске беспилотных грузовиков между странами, который состоялся в мае.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил о возможной интеграции искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга грузов в рамках ЕАЭС, передает РИА «Новости».

    «В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов», – сказал Путин, выступая на форуме.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Российский лидер высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    В мае Путин и Токаев подвели итоги совместных переговоров по теме трансграничных беспилотных грузоперевозок.

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    25 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги российско-казахстанского форума в Омске

    Путин: Обмен мнениями на форуме России и Казахстана получился содержательным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными

    Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран.

    «Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан», – сказал Путин на пленарном заседании.

    Путин добавил, что участники затронули множество новых идей по укреплению связей между регионами. Особое внимание уделили партнерству в формировании глобальных логистических коридоров и раскрытию транзитного потенциала.

    «В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума – партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана», – отметил глава государства.

    Также президент поблагодарил руководство Омской области за гостеприимство и организацию мероприятия.

    Ранее Путин и Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора.

    Путин указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.

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    25 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин заявил о масштабных перспективах сотрудничества с Казахстаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.

    Российский лидер высоко оценил возможности партнерства во всех сферах, передает РИА «Новости».

    «У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни», – сказал Путин.

    Президент также отметил важность гуманитарных контактов, поставив на первое место сферу образования. Сейчас в российских вузах проходят обучение тысячи казахстанцев.

    Глава государства напомнил об открытии в Омске филиала Государственного университета Казахстана. Он выразил признательность за предоставление российским студентам 100 государственных стипендий для бесплатного обучения.

    В субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

    Весной стороны подписали соглашение о финансировании обучения россиян в омском филиале казахского вуза.

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    25 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Путин сообщил о запуске прямого авиарейса Оренбург-Алма-Ата

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске сообщил о планирующемся запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата,

    Владимир Путин в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске рассказал о развитии транспортного сообщения, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит с 24 по 25 июля при участии главы соседней республики Касым-Жомарта Токаева.

    «Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди – открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

    В прошлом году между Москвой и Алма-Атой после восьмилетнего перерыва возобновилось прямое железнодорожное сообщение.

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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