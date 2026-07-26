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Путин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
Президент России Владимир Путин прибыл на торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота, где встретился с высшим военным руководством страны.
Российский лидер провел краткую беседу с адмиралом флота Александром Моисеевым во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге, передает РИА «Новости». В текущем году праздник отмечается 26 июля.
По прибытии на автомобиле президента встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Владимир Путин выслушал официальный доклад главнокомандующего, а затем продолжил разговор по пути к месту построения роты Почетного караула.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев вместе с губернатором Петербурга возложил цветы к Медному всаднику.
Позже в сквере петербургского Адмиралтейства торжественно открыли бюст адмирала Павла Нахимова.
В этот же день главком анонсировал строительство первого безэкипажного корабля для поиска вражеских субмарин.